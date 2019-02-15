شكرا لقرائتكم خبر عن سر تغيير مركز محمد صلاح مع ليفربول والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف بيب ليندرز المدرب المساعد ليورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن السبب وراء تغيير مركز الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز.

وقال المدرب المساعد لصحيفة ميرور:" دور محمد صلاح اختلف هذا الموسم، فأصبح أكثر حرية في الهجوم، صلاح لديه القدرة على فعل كل شيء في الهجوم، وهذا ما يميزه عن غيره، هو هداف حقيقي ولابد من استغلال هذه الميزة أكثر".

وأضاف المدرب المساعد للريدز: "كان لابد من وضعه في مركز المهاجم الصريح، مع السرعة التي يمتلكها، سيشكل تهديدًا على أي دفاع في العالم، فهو يجعل الأمر أسهل بالنسبة لنا، بالإضافة لاعطاء فيرمينو دور أكثر حرية".

وأوضح "من المهم أن نظهر لاعب حر بسهولة أكبر، ووجود صلاح مهاجم يجعلنا نمتلكه في الهجوم وخلفه فيرمينو، سيكون بذلك لدينا تحركات أفضل في الهجوم".

واختتم "بالنسبة لصلاح، من الجيد أنه يفهم دوره الجديد بهذه الطريقة، ويستطيع اللعب في أي مكان دون اعتراض، إنه لاعب رائع، الأن هو أقرب للمرمى ويمكنه استخدام سرعته أكثر، وكما يرى الجميع، يتطور دائمًا".