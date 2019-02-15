انت الان تتابع دياز يعلق على رباعية سموحة.. ويتغنى بعبدالله السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٤ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
أعرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لبيراميدز، عن سعادته بأداء لاعبي الفريق أمام سموحة، مشيرًا إلى أنهم نفذوا طريقة اللعب التي طالبهم بها وكانوا موفقين في اللقاء إلى حد كبير. وأوضح دياز، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، أن لاعبي بيراميدز قدموا شوطا أول جيدا نسبيًا، وأنه طالبهم بين الشوطين بسرعة الانتقال بالكرة من الدفاع إلى الهجوم، مؤكدًا أنهم استفادوا من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكونها، وهو ما يجعلهم قادرين على تنفيذ أي خطة لعب بكفاءة عالية.
وأشاد المدرب الأرجنتيني بجميع اللاعبين داخل الفريق سواء المحليين أو المحترفين، متمًا أن اختيارهم قبل بداية الموسم كان موفقًا. وواصل: «طموحنا هو التطور والمنافسة طوال الوقت، وبمرور الوقت مع تحسن أرضية الملعب سنحقق طفرة كبيرة في الأداء، نحن نطمح للأفضل وما زال لدينا أكثر مما قدمنا، والعمل سيظل جاريًا
وأشاد المدرب الأرجنتيني بجميع اللاعبين داخل الفريق سواء المحليين أو المحترفين، متمًا أن اختيارهم قبل بداية الموسم كان موفقًا.
وواصل: «طموحنا هو التطور والمنافسة طوال الوقت، وبمرور الوقت مع تحسن أرضية الملعب سنحقق طفرة كبيرة في الأداء، نحن نطمح للأفضل وما زال لدينا أكثر مما قدمنا، والعمل سيظل جاريًا لمزيد من التقدم».
وعن هدف عبد الله السعيد، الرابع، علق دياز: «لم أتحدث مع عبد الله لحظة تسديد الكرة رغم أنه كان بجواري لحظة تسديد الكرة، لكنه نفذ فكرته بطريقة رائعة مستغلًا خروج حارس سموحة من مرماه، وبالتأكيد هو أحد أهم نجوم الفريق».
وحقق فريق بيراميدز فوزًا كبيرًا على نظيره سموحة برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز.
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