الامارات | سفيرات هوكي الجليد يروجن للأولمبياد الخاص في أميركا

شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرات هوكي الجليد يروجن للأولمبياد الخاص في أميركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاعبات منتخب الهوكي مع مرضى الأطفال. الإمارات اليوم

تعود بعثة منتخب الإمارات الوطني الهوكي الجليد للسيدات، اليوم، من الولايات المتحدة، بعد أن أقامت معسكراً تدريبياً لمدة 10 أيام، استعداداً لبطولة كأس التحدي الآسيوي للسيدات التي تقام في أبوظبي خلال أبريل المقبل، وشملت الزيارة التي جاءت بدعوة من سفارة الدولة في واشنطن مجموعة من المباريات الودية والحصص التدريبية، والزيارات التعريفية لأبرز المعالم السياحية والثقافية، إضافة إلى الجانب الإنساني من خلال زيارة قسم الأطفال في مستشفى الشيخ زايد في واشنطن، وإقامة ورش تدريبية لأصحاب الهمم، بهدف دمجهم وإدخال السرور إلى أنفسهم، إضافة إلى مكاسب ترويجية للأولمبياد الخاصة للألعاب العالمية 2019، التي تقام في أبوظبي مارس المقبل، للقيام بالدور المنوط باتحاد الإمارات للرياضات الجليدية في هذا الحدث الرياضي البارز، الذي ينظم الاتحاد فيه منافسات التزلج على اللوح المدولب لأصحاب الهمم.

وتأتي الزيارة للعام الثاني على التوالي، والتي تأخذ الطابع الرياضي والثقافي مع توقيت شهر الهوكي الوطني في الولايات المتحدة الأميركية تحت شعار الهوكي للجميع، وهي مبادرة رياضية تدعم التنوع والاندماج من خلال رياضة هوكي الجليد.