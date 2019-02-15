الامارات | «الصقور» يتسلح بمعنويات عالية للتحليق في كلباء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلباء حصد 18 نقطة حتى الآن في دوري الخليج العربي. تصوير: أسامة أبوغانم

يستضيف فريق الإمارات على ملعبه، اليوم، فريق اتحاد كلباء عند الساعة الثامنة مساء، في ختام الجولة 15 من دوري الخليج العربي، في مباراة صعبة على الفريقين، خصوصاً صاحب الأرض الذي يبحث عن الابتعاد عن خطر الهبوط إلى دوري الهواة، بعد أن استقر من بداية الموسم في المركز قبل الأخير، وضيفه اليوم فريق نجح في إثبات نفسه بقوة مع بداية الموسم، محققاً أفضل بداية له في تاريخ مشاركته بدوري الخليج العربي، وحصد 18 نقطة حتى الآن.

ويخوض فريق الإمارات مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما حصل على نقطة من العين في الجولة 14 من البطولة، إضافة إلى مجاراة متصدر الدوري فريق الشارقة في الدور ربع النهائي، وكان قريباً من الصعود والإطاحة بالملك بعدما استمرت المباراة 120 دقيقة، ولكن من المتوقع أن يقابل الفريق إرهاقاً كبيراً نتيجة خوض مباراتين غاية في القوة أمام العين والشارقة، وفي المقابل حصل فريق اتحاد كلباء على الراحة الكافية والاستعداد الجيد لمباراة اليوم.

ويتمنى فريق اتحاد كلباء، الذي لم يخُض مباراة ربع نهائي كأس رئيس الدولة، تعويض خسارته الكبيرة التي تعرض لها في الجولة 14 أمام الوحدة بنتيجة 2-4، في محاولة لتصحيح الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها الفريق وتسببت في خسارة كبيرة على أرضه، ويعلم اتحاد كلباء أن الفوز في مباراة اليوم والوصول إلى النقطة 21 سيكونان طوق النجاة والاطمئنان على البقاء في البطولة، حيث سيبتعد عن الإمارات بفارق 11 نقطة، مقابل خمس نقاط فقط إذا خسر، وهو ما يعني وجوده في دائرة الخطر.

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وأكد مدرب الإمارات، التونسي جلال قادري، أن المباراة تأتي بعد أيام قليلة من مواجهة الشارقة في الكأس، التي استمرت إلى 120 دقيقة».

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