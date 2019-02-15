الامارات | 8 ميداليات لأبطال الإمارات في «عالمية الشارقة لأصحاب الهمم»

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ميداليات لأبطال الإمارات في «عالمية الشارقة لأصحاب الهمم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني لأصحاب الهمم تألقهم في دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر، المقامة حالياً في إمارة الشارقة، ويسدل الستار عليها غداً، بعد أن نجح رياضيو الدولة، أمس، في إضافة ثماني ميداليات ملونة (ذهبيتان، وفضيتان، وأربع برونزيات).

ونجح البطل الأولمبي عبدالله سلطان العرياني في إضافة ميداليته الذهبية الرابعة، بفوزه في منافسات 50 متراً مختلطاً لوضعية الرقود، بتحقيقه دقة تصويب بلغت 618.9 نقطة، متفوقاً على الألمانية إلك سيليغر التي حلت في المركز الثاني بواقع 610.5 نقاط، وليذهب المركز الثالث وأولى الميداليات البرونزية في ثالث أيام البطولة للرامي الإماراتي عبدالله سيف العرياني، الذي حقق دقة تصويب بلغت 608.5 نقاط.

وتأتي ذهبية المختلط للعرياني استكمالاً لإنجازه في عالمية الشارقة-2019، بعد أن حقق ذهبية رمي مسدس لمسافة 10 أمتار، والبندقية لمسافة 50 متراً، وفرق المسافة ذاتها وإنما لفئة (ثلاث وضعيات).

وجاءت بقية الميداليات الست في ألعاب القوى، بعد أن أهدى أحمد الحوسني الإمارات ذهبية مسابقة رمي الرمح ضمن فئة «إف 33»، محققاً رقماً شخصياً جديداً، والبالغ 18.59 متراً، متفوقاً بفارق متر و17 سنتمتراً عن الجزائري كامل كاردجان الذي توج بالفضية، قبل أن يواصل رياضيو الإمارات التألق باحتلال لاعب المنتخب الوطني حسن علي عبيد المركز الثالث والميدالية البرونزية بتسجيله مسافة رمي بلغت 15.25 متراً.

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واستهل البطل الأولمبي محمد القايد أولى مشاركته في دورة الشارقة بانتزاعه فضية سباق 5000 متر مضمار للكراسي المتحركة، بعد أن سجل زمناً بلغ 11 دقيقة و36 ثانية و93 جزءاً من الثانية، متأخراً بفارق خمسة بالألف جزء من الثانية فقط عن التايلاندي بيثارث كونجراك، الذي خطف المركز الأول.

وواصلت سارة السناني، صاحبة أول ميدالية أولمبية نسائية بتاريخ رياضة أصحاب الهمم في الدولة، تألقها على صعيد ألعاب القوى، بعد أن حققت فضية دفع الجلة للسيدات للفئة إف 32 و33، بعد أن سجلت مسافة بلغت 5.88 أمتار، متأخرة عن الجزائرية أسمهان بوجدار، التي حققت الذهبية برمية بلغت مسافتها 6.34 أمتار، ولتذهب آخر منصات التتويج للاعبة الإمارات نورة الكتبي، التي حققت رقماً قياسياً آسيوياً جديداً بلغ 5.19 أمتار.

وفي آخر الميداليات، حصد عبدالله الظنحاني برونزية منافسات دفع الجلة رجال لفئة إف 56، برمية بلغت 10.25 أمتار.

- سارة السناني حققت فضية دفع الجلة للسيدات للفئة إف 32 و33