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الامارات | اليوفي يريح رونالدو استعداداً لأتلتيكو مدريد

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تورينو - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد يوفنتوس لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة في كرة القدم، باختبار سهل أمام ضيفه فروزينوني، اليوم، في افتتاح المرحلة الـ24 من ، قرر خلاله مدربه ماسيميليانو أليغري إبقاء نجمه البرتغالي على دكة البدلاء.

ويغرد يوفنتوس خارج السرب محلياً، حيث يبتعد بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر نابولي، وهو الفريق الوحيد الذي يبقى دون خسارة في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، فيما يتصدر رونالدو لائحة الهدافين برصيد 18 هدفاً (من أصل 20 في مختلف المسابقات).

وهي المرة الثانية فقط التي سيبدأ فيها رونالدو مبارياته مع السيدة العجوز على دكة البدلاء منذ انتقاله إلى صفوفه قادماً من ، الصيف الماضي، بعد الأولى ضد مضيفه أتالانتا في 26 ديسمبر الماضي، وقد اضطر أليغري لإشراكه عندما كان فريقه متخلفاً 1-2، فكان عند حسن ظنه بإدراكه التعادل (2-2).

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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