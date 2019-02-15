الامارات | اليوفي يريح رونالدو استعداداً لأتلتيكو مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوفي يريح رونالدو استعداداً لأتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد يوفنتوس لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، باختبار سهل أمام ضيفه فروزينوني، اليوم، في افتتاح المرحلة الـ24 من الدوري الإيطالي، قرر خلاله مدربه ماسيميليانو أليغري إبقاء نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء.

ويغرد يوفنتوس خارج السرب محلياً، حيث يبتعد بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر نابولي، وهو الفريق الوحيد الذي يبقى دون خسارة في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، فيما يتصدر رونالدو لائحة الهدافين برصيد 18 هدفاً (من أصل 20 في مختلف المسابقات).

وهي المرة الثانية فقط التي سيبدأ فيها رونالدو مبارياته مع السيدة العجوز على دكة البدلاء منذ انتقاله إلى صفوفه قادماً من ريال مدريد، الصيف الماضي، بعد الأولى ضد مضيفه أتالانتا في 26 ديسمبر الماضي، وقد اضطر أليغري لإشراكه عندما كان فريقه متخلفاً 1-2، فكان عند حسن ظنه بإدراكه التعادل (2-2).