الامارات | رئيس برشلونة: ميسي هو من يقرر تجديد عقده

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة: ميسي هو من يقرر تجديد عقده والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس نادي برشلونة، حامل لقب ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، عن ثقته بالتجديد لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والذي ينتهي عقده مع الفريق الكاتالوني في عام 2021.
وقال رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، في حديث إذاعي في إسبانيا: «ليو ميسي سيستمر معنا، وهو من يقرر متى يجدد عقده. هو لاعب (دائم) في هذا النادي، والعلاقة ستسمر إلى الأبد». ولم يعرف الأرجنتيني في مسيرته الاحترافية فريقاً غير برشلونة، إذ نشأ في صفوف فئاته العمرية، وقاده منذ بدء مسيرته مع فريقه الأول صيف عام 2005، إلى سلسلة ألقاب أبرزها تسعة في الدوري الإسباني، وأربعة في دوري أبطال أوروبا، وستة في كأس إسبانيا. وكان ميسي قد مدد عقده في 2017 حتى 2021.
وتابع بارتوميو «ينتهي عقد ميسي بعد سنتين، لكن نظراً للطريقة التي يلعب بها سنحتفظ به لسنوات عدة»، مضيفاً «ليو ذكي، يعرف كيف يقيّم الأمور. إذا شعر بالراحة فسيقول لنا».
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