شكرا لقرائتكم خبر عن ماورو دياز سعيد بـ«سيلا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رُزق محترف فريق شباب الأهلي، الأرجنتيني ماورو دياز، بمولودة جديدة، أول من أمس، سماها «سيلا»، إذ احتفل معه زملاؤه في الفريق بإقامة حفل وتوجيه التهاني إليه، قبل خوض التدريب الختامي لشباب الأهلي استعداداً لمواجهة عجمان، اليوم، في دوري الخليج العربي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ماورو دياز سعيد بـ«سيلا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.