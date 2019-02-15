سباليتي يكشف سر سحب شارة القيادة من إيكاري

صرح المدير الفني لفريق إنتر ميلان الايطالي لوتشيانو سباليتي،، عن سبب اختيار السلوفيني سمير هاندانوفيتش، حارس مرمى النيراتزوري، كقائد للفريق خلفًا للأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وأعلن إنتر ميلان، أمس الأربعاء، بشكل مفاجئ عن سحب شارة القيادة من إيكاردي، دون إبداء أسباب ذلك القرار.

وقال سباليتي، اليوم الخميس، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "النتيجة والأداء كانوا مهمين، كان من الممكن أن نحقق أداءً أفضل، لكننا لعبنا ضد فريق منظم وقوى في الملعب".

وتابع: "أرضية الملعب لم تكن جيدة، وكان من الصعب اللعب عليها، وعلى الأقل هذا ما قاله لي اللاعبون، لقد أثر ذلك على لعبنا، لكننا قمنا بعمل جيد".

وأكمل: "يبدو أننا دائمًا نواجه المشاكل عندما تبدو المباراة سهلة على الورق، علينا أن نكون حذرين من الإياب، فالخصم سيلعب على الهجمة المرتدة".

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وحول إيكاردي، صرح لوتشيانو: "لا توجد مشكلة بقدر ما أشعر بالقلق، لكننا سنرى ما سيحدث، أعتقد أنه سيتصرف بطريقة مهنية، مثلما واجهنا صعوبة في اتخاذ القرار، واجه هو أيضًا صعوبة في تلقى هذا الخبر، سنذهب للعمل، لا يوجد اختلاف".

وأضاف: "هاندانوفيتش كان بالفعل هو قائد الفريق في الماضي، حتى عندما كان ماورو في الفريق، كلنا نعرفه، ونعرف توازنه ومهنيته، سمير هو الشخص الذي يعرف كيفية نقل القيم الصحيحة إلى زملائه، سواء من خلال الكلمات أو الأفعال".

وانهى سباليتي تصريحاته: "إنه محل تقدير في غرفة خلع الملابس، وهي صفة كانت متواجدة في ماورو، ومن ناحية الشخصية، هاندانوفيتش لديه المزيد من الخبرة وإمكانيات أكبر من إيكاردي".

وكان إنتر ميلان، فاز على نظيره رابيد فيينا النمساوي، اليوم الخميس، بنتيجة (1-0)، في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، ليضع قدماً في ثمن نهائي البطولة القارية.