شكرا لقرائتكم وزير التعليم: سيشارك قرابة 100 ألف طالب في دوري المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف حمد آل الشيخ، وزير التعليم، أن أكثر من 100 ألف طالب سيشارك في بطولة دوري المدارس، وأكثر من 5 آلاف مدرسة.

وقال حمد آل الشيخ، وزير التعليم، أن هذه المدارس ستساهم في إخراج لاعبين مميزين: ستكون المدارس هي المحضن الرئيسي لنجوم المستقبل، خاصة وأنهم سيزاولون هذه الرياضة تحت إشراف مشرفين تربويين ورياضيين، وستزيد من مواهبهم.

وقال ماجد عبدالله، اللاعب الدولي السابق في السياق ذاته أن دوري المدارس عاد للظهور أخيراً، حيث أن "هذه المنافسة ستكون دافع قوي لاكتشاف مواهب جديدة". وشاركه في الحديث زميله السابق سعود الحماد بأن هذه البطولة ستعود بالفائدة لجميع المنتخبات سواءً الفئات السنية أو المنتخب الأول.