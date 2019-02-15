شكرا لقرائتكم بالأرقام.. كوستا وجوفينكو أبرز المنضمين الجدد في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لعب القادمون الجدد إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، دورا هاما لدى بعض الأندية التي نجحت في عقد صفقات صنعت لها الفارق على صعيد مباريات الدوري.

ويعد مانويل دا كوستا أحد الأسماء المميزة التي برزت مع اتحاد جدة، حيث خطف الأنظار بعد ثلاث مباريات خاضها في الدوري، وذلك بسبب قوته البدنية العالية وقدرته على استعادة الكرة وبدء تنفيذ هجمات مرتده لفريقه.

ولم تهتز شباك اتحاد جدة بعد التعاقد مع اللاعب المغربي، ووصلت تمريراته في الجولة التاسعة عشرة إلى 37، وتشير إحصائياته إلى استعادته للكرة 15 مرة، وقطعها في 6 مرات ولمس الكرة 182 مرة.

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وشارك الروماني نيكولاي ستانشيو، لاعب الأهلي، في مواجهة فريقه ضد النصر، لمدة 66 دقيقة، وتحرك في جميع أجزاء الملعب بهدف توفير مساحات للتمرير واستلام كرات من أجل تنفيذ هجمات عكسية أو تسجيل الأهداف، وسدد في المباراة ست مرات من مجموع ثلاث عشرة تسديدة صوبها لاعبو الأهلي أمام النصر، ومرر الكرة 18 مرة.

وكان ظهور البرازيلي مايكون بيريرا مع النصر ضد الأهلي في "الكلاسيكو"، وشغل خانة قلب الدفاع بجانب برونو اوفيني، وأظهر قدرة عالية في السيطرة على الكرة والتمرير، ولديه 4 تمريرات طويلة و14 قصيرة، ونجح في المواجهات الهوائية 3 مرات، وتمكن من تخليص الكرة 8 مرات واستعادتها في 4 هجمات.

بينما يعد الإيطالي سبستيان جوفينكو، لاعب الهلال الصفقة الأبرز، ونجح في تسجيل أول أهدافه على الرغم من أنه حل بديلا في أول مباراة له ضد القادسية، وشارك لمدة 28 دقيقة، حيث دفع به المدرب زوران في الدقيقة 62، وسجل الهدف في الدقيقة 80.

وكشف الإيطالي عن مهارته وسرعته، ولديه قدرة على التحكم بالكرة إلى جانب المراوغة والتسجيل، وسدد الكرة مرتين على مرمى القادسية، ووصلت تمريراته إلى 8، ونجح في مواجهة هوائية واحدة واستعاد الكرة مرتين.