شاهد.. فرج عامر يعلق علي سقوط سموحة أمام بيراميدز

فرج عامر رئيس نادي سموحة كتبت: سارة جاب الله أعرب فرج عامر رئيس نادي سموحة عن حزنة بسبب سقوط سموحة أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الممتاز. الدوري المصري الممتاز. وقال فرج عامر عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :" للأسف خذلنا فريق سموحة بانهيار مفاجئ غير مبرر بعد الهدف الأول في مرمانا، فعلنا كل مايمكن لكن للأسف هناك بعض اللاعبين في الفريق لايستحقون أن يلعبوا باسم نادي سموحة ولنا وقفة حاسمة ورادعة لأي متهاون".

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