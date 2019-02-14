شاهد.. فرج عامر يعلق علي سقوط سموحة أمام بيراميدز

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فرج عامر رئيس نادي سموحةكتبت: سارة جاب الله
أعرب فرج عامر رئيس نادي سموحة عن حزنة بسبب سقوط سموحة أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمرالدوري المصري الممتاز.
وقال فرج عامر عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :" للأسف خذلنا فريق
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