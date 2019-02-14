شاهد.. نابولي ينهي الشوط الأول بالتقدم علي زيوريخ السويسري

لاعبو نابولي كتبت: سارة جاب الله سقط فريق زيوريخ السويسري علي أرضة أمام نابولي الإيطالي في الشوط الأول من عمر اللقاء بهدفين نظفين ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 الدوري الأوروبي. نظفين ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 الدوري الأوروبي. وسجل الهدف الأول لنابولي لورنزو إنسيني في الدقيقة الــ11 من الشوط الأول، وأحرز جوزيه كاييجون في الدقيقة الــ22 لينهي الشوط الأول بالتقدم بهدفين نظيفين.

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