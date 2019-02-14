رامون دياز: بيراميدز يلعب للمنافسة على البطولات

أبدى الأرجنتيني رامون دياز المدير الفنى الجديد لفريق بيراميدز سعادته بفوز فريقه الكبير على سموحة فى الجولة الـ22 للدورى الممتاز.
وقال دياز فى تصريحات لقناة اون سبورت انه سعيد بمستوي لاعبي بيراميدزفى أول قيادة فنية له واستيعاب خطة اللعب فى فترة قصيرة، مشيداً بالإمكانيات الفنية و المهارية للاعبين سواء المحليين أو المحترفين مشددا على
كان فريق بيراميدز قد حقق فوزا كبيرا على سموحة برباعية نظيفة فى أول لقاء للمدير الفني الأرجنتني رامون دياز ليرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 45 فى المركز الثاني وتجمد سموحة عند 25 نقطة فى المركز التاسع .
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