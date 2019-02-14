شاهد.. سقوط لاتسيو علي أرضه أمام إشبيلية

وسام بن يدر لاعب إشبيلية كتبت: سارة جاب الله نجح فريق إشبيلية الإسباني بالتغلب علي لاتسيو الإيطالي علي ملعب الأوليمبيكو بهدف دون رد في ذهاب منافسات دور الـ32 بالدوري الأوروبي. دور الـ32 بالدوري الأوروبي. ونجح الفرني وسام بن يدر بإحراز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الــ22 من عمر البشوط الأول. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين لاتسيو وإشبيلية الأربعاء المقبل الموافق 20 من فبراير الجاري.

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