شاهد.. إنتر ميلان يفوز على رابيد فيينا بهدف في الدوري الأوروبي

كتب - محمد صبحي

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا مهمًا على رابيد فيينا النمساوي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت ليفريقان اليوم على ملعب أليانز ستاديوم في ذهاب دور الـ 32 من بطولة

الدوري الأوروبي لكرة القدم " اليوروباليج ".

سجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر ميلان الوحيد في المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 39 من عمر

الشوط الاول وحاول أصحاب الأرض إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة انتهت جميعها بالفشل.

ومن المقرر أن يستقبل إنتر ميلان الفريق النمساوي يوم 21 من شهر فبراير الجاري على ملعب في مباراة الإياب على ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا ).