إنتر ميلان يضرب رابيد فيينا في عقر داره بالدوري الأوروبي

في مباراة من جانب واحد، عاد فريق إنتر ميلان إلى الديار بفوز ثمين على حساب مضيفه رابيد فيينا النمساوي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.



ويدين النيراتزوري بالفضل في تحقيق الفوز في الموقعة الأوروبية، لمهاجمه لوتارو مارتينيز، الذي وقع على هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.



ومن المقرر، أن يلتقي الفريقان في مباراة العودة على ملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلان، يوم 21 فبراير/ شباط الجاري.



سيطرة ميدانية



دخل إنتر في أجواء المباراة سريعًا، وأهدر ماتيو بوليتانو أولى الفرص في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم.



وأضاع لوتارو مارتينيز، فرصة ذهبية للتسجيل، بعدما انفرد بمرمى رابيد فيينا، بالدقيقة 13، بعدما فشل في مراوغة الحارس، ليرتد الدفاع ويستعيد الكرة.



وحصل ناينجولان على ركلة حرة ثابتة من مسافة قريبة، سددها بيريسيتش فوق العارضة، في الدقيقة 15.



وشهدت الدقيقة 32، إصابة دموية لسونليتنر، مدافع رابيد فيينا، بعد اصطدام بالرأس مع ستيفان دي فري، مدافع إنتر ميلان.



وبالدقيقة 38، قرر حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء بعد عرقلة لوتارو مارتينيز، داخل المنطقة، حولها بنفسه لهدف بالدقيقة 39، ليتقدم النيراتزوري بأول أهداف المباراة.



وتألق الحارس ستريبنجير، أما تصويبة لوتارو من على حدود منطقة الست ياردات بالدقيقة 45، لترتد إلى مهاجم إنتر من جديد، ويضعها بالشباك الخارجية.



وسجل رابيد فيينا هدفًا بالدقيقة الثالثة من الوقت الضائع بالشوط الأول، قبل أن يقرر الحكم إلغاؤه، لوجود حالة تسلل.



الحفاظ على الفوز



لم يختلف الحال كثيراً في الشوط الثاني، وسط سيطرة الضيوف على مجريات اللعب، ومن عرضية بوليتانو في الدقيقة 58، كاد فيتشينو أن يسجل الهدف الثاني للنيراتزوري، بعد رأسية سددها فوق العارضة، بالرغم من خروج خاطئ من حارس الفريق النمساوي.



ومن أول فرصة للتهديف لرابيد فيينا بالدقيقة 64، كاد البديل كناسمولنر أن يتعادل لفريقه، لولا تألق الحارس سمير هاندانوفيتش، الذي أبعد الكرة لركنية.



وبمجهود فردي مميز من بيريسيتش في الناحية اليسرى، راوغ الكرواتي اثنين من لاعبي رابيد فيينا، ومرر الكرة إلى ناينجولان الذي سدد من لمسة واحدة بجوار القائم الأيسر، بالدقيقة 73.



وأجرى سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، أولى تبديلاته بالدقيقة 77، بدخول كاندريفا بدلاً من بوليتانو، ليتحكم إنتر في إيقاع المباراة، وسط محاولات على استحياء من أصحاب الأرض، لم تمنع الضيوف من العودة إلى القواعد بفوز ثمين.



المصدر: موقع كورة