رياضة | لاعبو ريال مدريد يطالبون برحيل "الكسول"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو ريال مدريد يطالبون برحيل "الكسول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأنه توجد أزمة جديد داخل ريال مدريد بشأن فرانشيسكو إيسكو نجم الملكي.

وأشارت صحيفة دون بالون الإسبانية إلى أن لاعبو ريال مدريد أبدوا استيائهم من تصرفات إيسكو داخل غرف خلع الملابس.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن لاعبو الملكي يعتقدون أن إيسكو يعاني من قلة الاحترافية والكسل بجانب تعرضه للإصابة الأخيرة.

وذكرت دون بالون بأن إيسكو الآن خسر لاعبي ريال مدريد بعد أن خسر فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي والأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني للميرنجي.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت إيسكو بالانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي في ظل رغبة بيب جوارديولا المدير الفني لمان سيتي في استقدام اللاعب.