الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | بأمر جوارديولا.. مانشستر سيتي يرصد 75 مليون يورو لضم صفقة برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأمر جوارديولا.. مانشستر سيتي يرصد 75 مليون يورو لضم صفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 يرغب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في التعاقد مع اللاعب الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت لاعب نادي اياكس امستردام الهولندي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة"ديلي ميل"، إن جوارديولا ابلغ إدارة السيتي برغبته الشديدة في ضم اللاعب، بسبب أداءه المميز في وصغر سنه.

ويريد مانشستر سيتي مبلغ 75 مليون يورو، من أجل ضم دي ليخت بشكل نهائي في الصيف، ومنافسة نادي يوفنتوس على ضم اللاعب الهولندي.

وكان قد ابدى دي ليخت رغبته في الانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني، ولكن إدارة البارسا صرفت النظر عن ضم اللاعب، بعد التعاقد مع دي يونج لاعب الوسط.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى