رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 14 فبراير 2019.. راموس في خطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 14 فبراير 2019.. راموس في خطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد لمباراة بلد الوليد والتي من المقرر إقامتها يوم الأحد القادم على ملعب "سانتياجو" برنابيو لحساب الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني.

وتمكن ريال مدريد بالأمس من تحقيق انتصار على نظيره أياكس بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهم، وبذلك أقترب من الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كون لقاء العودة سيقام على ملعب الريال.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي " أهم أخبار ريال مدريد

*سولاري مستمر في قيادة مدريد الموسم المقبل

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، على أن إدارة نادي ريال مدريد ترغب في استمرار الأرجنتيني الشاب سانتياجو سولاري لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، إلى أن سولاري يمتلك عقداً مع النادي الإسباني يمتد حتى عام 2021.

وأوضحت أن الأرجنتيني هو المرشح بقوة لقيادة نادي ريال مدريد في الموسم المقبل، حيث هناك إجماع على ذلك داخل النادب ولديه دعم من معظم اللاعبين.

وذكرت الصحيفة أن سولاري اتخذ الكثير من القرارت الصعبة حيث راهن على اللاعبين الصغار مثل فينيسيوس جونيور وسيرجيو ريجيلون، والأهم من ذلك أنه أعاد الثقة للفريق.

*لوبيتيجي يتحدث عن إقالته من مدريد ووجهته المقبلة

تحدث الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد عن إقالته من تدريب الملكي بعد فترة من سوء النتائج التي مر بها الفريق، وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية.

ورداً على سؤال حول ما يقدمه سانتياجو سولاري مع ريال مدريد قال : “لدي كل الاحترام له وكذلك للاعبي ريال مدريد ، أنا أحبهم ومعهم كان لي العديد من المواقف الرائعة”.

وحول إقالته من تدريب ريال مدريد : “لا أستطيع أن أقول أي شيء سيء عن ريال مدريد ، تدريب هذا الفريق تعتبر تجربة فريدة لأي مدرب ، أتمنى لو كان لدي مزيداً من الوقت هناك ولكن علينا أن ننظر للمستقبل”.

وتحدث جولين لوبيتيجي عن الدوري الإنجليزية و رغبته لتجربة العمل في تلك البطولة قائلا : “يجب أن يكون المدرب منفتحاً على المستقبل ، وإذا اختار يجب أن يختار أفضل بطولات الدوري”.

وتابع بقوله : “الدوري الإنجليزي هي بطولة رائعة ، عندما تشاهد المباريات فأنت تتنفس الأجواء واحترام اللاعبين والجماهير ، هذا مهم للغاية وأريد أن أشعر بذلك ، من الواضح أنها بطولة رائعة تضم أفضل المدربين واللاعبين”.

*مدريد مهددة بفقدان الويلزي 12 مباراة

يُدين الاتحاد الإسباني لكرة القدم حركة جاريث بيل الاستفزازية لجمهور اتلتيكو مدريد، وجاء ذلك بعد تسجيله هدف في شباك الأخير بالجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري.

وسوف يتم النظر في العقوبة من قبل لجنة العقوبات، والتي من المقرر أن تكون إيقاف من أربع إلى أثنى عشر مباراة في الدوري الإسباني.

ويذكر أن الويلزي جاريث بيل نجح في تسجيل هدف في شباك نادي أتليتكو مدريد الأخيرة، والتي انتهت بنتيجة 3-1 لنادي ريال مدريد.

ويستعد نادي ريال مدريد لمباراة بلد الوليد والتي من المقرر إقامتها يوم الأحد القادم على ملعب "سانتياجو" برنابيو لحساب الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني.

*بيريز يجهز أسلحته لإقتناص صفقات الصيف

استقر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني على الصفقات الجديدة التي ينوي التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "الدون بالون" الإسباني، أن بيريز استقر على 3 صفقات في الصيف المقبل وهو التعاقد مع مدافع في مركز قلب الدفاع وظهير إيسر ومهاجم.

وأضاف الموقع، أن بيريز يخطط للتعاقد مع ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان ليكون مع الثنائي فاران وراموس في الموسم المقبل، كما يرغب في التعاقد مع النمساوي ألابا الظهير الإيسر لبايرن ميونيخ ليكون بديل للبرازيلي مارسيلو.

أما الصفقة الهجومية استقر بيريز على التعاقد مع نيمار عن طريق مساعدة فينسيوس جونيور وفقا للعلاقة المميزة التي تجمع بين الثنائي البرازيلي.

ويستعد نادي ريال مدريد لمباراة بلد الوليد والتي من المقرر إقامتها يوم الأحد القادم على ملعب "سانتياجو" برنابيو لحساب الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني.

*ريال مدريد ينتقد الليجا من أجل كورتوا

انتقد نادي ريال مدريد الإسباني قرارات رابطة الليجا بعد إتهام جاريث بيل باستفزاز جماهير اتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعتهم بالدوري.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن لجنة المسابقات اتهمت جاريث بيل في تقريرها بسوء السلوك بعد إحتفاله الاستفزازي لجماهير أتلتيكو مدريد.

واضافت الصحيفة، أن لجنة المسابقات سلطت الضوء فقط على جاريث بيل، دون التركيز عن صيحات الاستهجان والعنصرية التي تعرض لها كورتوا حارس ريال مدريد في المباراة.

وأشارت، إلى أن كورتوا تعرض لسيل حاد من صيحات الاستهجان وتم إلقاء الفئران عليه أثناء وقوفه في حراسة المرمي.

ويستعد نادي ريال مدريد لمباراة بلد الوليد والتي من المقرر إقامتها يوم الأحد القادم على ملعب "سانتياجو" برنابيو لحساب الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني.

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