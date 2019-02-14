رياضة | دور الـ32 باليوروباليج: أولمبياكوس يتعادل مع دينامو كييف وكوكا يسجل هدفًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دور الـ32 باليوروباليج: أولمبياكوس يتعادل مع دينامو كييف وكوكا يسجل هدفًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق أولمبياكوس اليوناني المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا"، مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي.

وشارك أحمد حسن كوكا في التشكيل الأساسي لفريق أولمبياكوس وخاض المباراة كاملة وسجل أول أهداف فريقه.

تقدم "كوكا" لصالح أولمبياكوس في الدقيقة التاسعة، وتعادل دينامو كييف عبر فيتالي بيوالسكي في الدقيقة 28، وأضاف جيل دياز الهدف الثاني للفريق اليوناني في الدقيقة الـ40 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني سجل بنجامين فيربيتش هدف التعادل لفريق دينامو كييف في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.

ويستضيف دينامو كييف نظيره أولمبياكوس مساء الخميس المقبل، الموافق 21 فبراير الجاري في لقاء الإياب والذي سيقام على الملعب "الأوليمبي" بالعاصمة الأكرانية كييف.