رياضة | تركي آل الشيخ يعلق على فوز بيراميدز ويوجه رسالة لثلاثي الفريق (صورة)

علق المستشار تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز على فوز الفريق مساء اليوم على سموحة برباعية نظيفة.

وكتب أل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"الله الله ٤ ومضيعين ١٠ الله ياشباب الله يادياز ... السعيد والشناوي ودونجا يستاهلو يكونو دوليين والله".

نجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز، على سموحة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري المصري

افتتح محمود منصور التسجيل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، قبل أن ينجح سيفونتي في الدقيقة 55 من تسجيل الهدف الثاني لبيراميدز.

وأحرز عمر خربين الهدف الثالث في الدقيقة 64، قبل أن يختتم عبد الله السعيد رباعية بيراميدز في الدقيقة الأخيرة بهدف رائع.

بهذه النتيجة واصل بيراميدز مطاردة الزمالك على القمة بعدما وصل للنقطة رقم 45 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز التاسع.