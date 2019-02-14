شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس والان مع التفاصيل

الخليج 365- لعبت 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 22. واستطاع الداخلية أن يتعادل مع الجونة 2-2 في أولى مباريات اليوم، قبل أن يحقق المصري فوزًا مهمًا في مشوره بالدوري على مصر المقاصة بهدفين دون رد، ونجح بيراميدز أن يهزم سموحة برباعية دون رد في أخر مباريات اليوم، ليواصل مطاردة الزمالك متصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة. ترتيب الدوري المصري: 1- الزمالك 48 نقطة 2- بيراميدز 45 نقطة 3- الأهلي 39 نقطة 4- الإنتاج الحربي 31 نقطة 5- مصر المقاصة 31 نقطة 6- المصري 29 نقطة 7- المقاولون العرب 28 نقطة 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- الإسماعيلي 24 نقطة 11- حرس الحدود 24 نقطة 12- الاتحاد السكندري 24 نقطة 13- الجونة 23 نقطة 14- الداخلية 22 نقطة 15- إنبي 21 نقطة 16- النجوم 21 نقطة 17- وادي دجلة 20 نقطة 18- بتروجيت 18 نقطة

كانت هذه تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.