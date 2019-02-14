شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد : ساري أفضل من عملت معه.. ومورينيو مدرب استثنائي والان مع التفاصيل

الخليج 365_ قال المهاجم البلجيكي "إيدين هازارد"، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال تصريحات للموقع السمي للنادي اللندني،" لعبت كرة القدم منذ سن صغير، وكنت ألعب في حديقة منزلي، إلي أن شعر أبي أنني أمتلك الموهبة، فقرر إلحاقي بأكاديمية نادي ليل وكان عمري 14 عامًا".

وأضاف " كنا أفضل أكاديمية في فرنسا، لذلك لم نتفاجئ بتحققينا الثنائية المحلية في 2011، في وجود موناكو ومارسيليا وباريس سان جيرمان".

وعن فترته في البريمرليج قال " أفضل مواسمي 2014_2015،لقد حققت بطولة الدوري ، وتم اختياري أفضل لاعب في انجلترا ذاك الموسم، وأيضًا في 2017، كان ذلك ممتعًا للغاية".

وأردف " لقد تعلمت من كل مدرب تدربت معه، منذ كلود بويل في ليل، إلي ماوريسيو ساري في تشيلسي".

أما عن مورينيو قال " مورينيو بالفعل مدربًا استثنائيًا، لكن طريقة ساري تناسبني أكثر".

وأختتم حديثه بالحديث عن أفضل مباراة له حيث قال "أفضل مباراة لي كانت أمام البرازيل، رغم إني لم أسجل، لكني صنعت هدفًا، أمام بطل العالم 5 مرات".

وسجل هازارد هذا الموسم مع تشيلسي 15 هدفًا وقام بصناعة 10 أهداف.

ويذكر أن التقارير الإسبانية، إلى اقتراب هازارد من الانضمام لريال مدريد الإسباني الصيف المقبل مقابل 100 مليون يورو، وقد صرح البلجيكي أكثر من مرة بأنه يحلم بارتداء قميص النادي الملكي.