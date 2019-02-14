شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يفوز على فيينا بهدف في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

فاز إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف أمام رابيد فيينا في اللقاء الذي أقيم بينهما في ذهاب دور ال32 من بطولة الدوري الاوروبي. الخليج 365- سجل هدف فريق انتر ميلان اللاعب مارتينيز في الدقيقة 39 من عمر المباراة. وستقام مباراة العودة في ايطاليا لحسم المتأهل لدور الستة عشر.

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