بيراميدز يكتسح سموحة برباعية في الدوري

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١٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م
حقق فريق بيراميدز فوزًا كبيرًا على نظيره سموحة برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز. سجل أهداف بيراميدز محمود منصور مدافع سموحة بالخطأ في مرماه وجون سيفوينتي وعمر خربين من ركلة جزاء وعبدالله السعيد في الدقائق، 48 و57 و62، و94 بهذا الفوز يرتفع رصيد فريق بيراميدز إلى 45 نقطة، يحتل بهم المركز الثاني في جدول السمابقة، بينما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز التاسع.
الشوط الأول جاء عشوائيًا من جانب الفريقين، وسيطر الارتباك على لاعبي بيراميدز، رغم سيطرتهم على الكرة معظم أوقات الشوط، لكن فشل فريق سموحة في استغلال هذه الحالة، واعتمدوا على التأمين الدفاعي فقط دون أي محاولات هجومية على مرمى أحمد الشناوي. وفي الشوط الثاني تغير الوضع تمامًا، حيث ظهر بيراميدز بشكل مختلف
الشوط الأول جاء عشوائيًا من جانب الفريقين، وسيطر الارتباك على لاعبي بيراميدز، رغم سيطرتهم على الكرة معظم أوقات الشوط، لكن فشل فريق سموحة في استغلال هذه الحالة، واعتمدوا على التأمين الدفاعي فقط دون أي محاولات هجومية على مرمى أحمد الشناوي.
وفي الشوط الثاني تغير الوضع تمامًا، حيث ظهر بيراميدز بشكل مختلف بعد أن نظم خطوطه وتسببت تحركات كينو وعبدالله السعيد وعمر خربين في إرباك دفاع سموحة الذي عانى كثيرًا منذ بداية الشوط، وهو ما نتج عنه هدف عن طريق محمود منصور مدافع الفريق السكندري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48.
وفي الدقيقة 57 أحرز سيفوينتي الهدف الثاني، وبعدها بـ5 دقائق أحرز السوري عمر خربين الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء، وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة استطاع عبدالله السعيد تسجيل هدف من منتصف الملعب ليقود فريقه للفوز برباعية نظيفة.
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