انت الان تتابع كرة يد.. الزمالك ينفرد بصدارة الدوري بعد تعثر الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 33-27، في إطار مباريات الجولة الثانية ببطولة دوري المحترفين لكرة اليد، التي أقيمت بينهما على صالة عبد الرحمن فوزي، لينفرد الفارس الأبيض بصدارة الدوري، بعد تعثر الأهلي حامل اللقب، الذي تعادل عصر اليوم الخميس مع طلائع الجيش، بنتيجة 22-22، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وأصبح رصيد أبناء ميت عقبة 10 نقاط، بفارق نقطة عن الفريق الأحمر صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما أصبح رصيد سبورتنج 6 نقاط.

وتنص لوائح المسابقة على منح الفائز ثلاث نقاط بينما يحصل الخاسر على نقطة واحدة، والتعادل بنقطتين، ويشارك في هذه المرحلة ثماني فرق، وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وهليوبوليس وسبورتنج وسموحة والأولمبي والجزيرة. وتقام منافسات بطولة دوري المحترفين لكرة اليد من مرحلتين، وهذه هي المرحلة الأخيرة من الموسم