نكشف قيمة عقد «على معلول» الجديد مع الأهلي

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نجح التونسي على معلول لاعب الأهلي في تجديد عقده مع ناديه لمدة ثلاث سنوات براتب سنوي هو الأعلى في تاريخ القلعة الحمراء، بعدما اشترط اللاعب الحصول على نفس راتب حسين الشحات

أعلن النادي الأهلي تجديد عقد التونسي الدولي على معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، لمدة ثلاث سنوات دون أن يتم التطرق من قريب أو بعيد للمقابل المالي الذي سيحصل عليه اللاعب عن عقده الجديد مع القلعة الحمراء. "التحرير" انفردت يوم 4 فبراير بشروط الظهير التونسي لتجديد تعاقده مع النادي الأهلي، وهي الحصول على مليون دولار سنويا على أقل تقدير للموافقة على التجديد للنادي والتراجع عن فكرة الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي من أجل خوض تجربة احترافية جديدة.

على معلول كان ينتظر عرضًا أوروبيًا، وتحديدًا من الدوري الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، إذا تم إحضار العرض بالشروط، التي أبلغ بها شركة التسويق الإنجليزية منذ فترة، وقتها سيطالب معلول مسؤولي الأهلي بتنفيذ وعودهم له بالموافقة على احترافه. على معلول تلقى أكثر من عرض خارجي في الفترة الماضية، عندما كان حسام

على معلول كان ينتظر عرضًا أوروبيًا، وتحديدًا من الدوري الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، إذا تم إحضار العرض بالشروط، التي أبلغ بها شركة التسويق الإنجليزية منذ فترة، وقتها سيطالب معلول مسؤولي الأهلي بتنفيذ وعودهم له بالموافقة على احترافه. على معلول تلقى أكثر من عرض خارجي في الفترة الماضية، عندما كان حسام البدري مديرًا فنيًا للفريق، وسيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة، إلا أن مسؤولي الأهلي وقتها طالبوه بالاستمرار في صفوف الفريق وعدم الرحيل من النادي لحاجة الفريق إلى جهوده في تلك المرحلة، مع وعده بإمكانية الموافقة على رحيله من القلعة الحمراء عقب انتهاء مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا. عقد معلول الجديد عقد معلول الجديد عقد الدولي التونسي الحالي مع النادي كان يتقاضى من خلاله 600 ألف دولار سنوياً، المفاجأة أن اللاعب نجح في التجديد وفقا للشروط المالية التي وضعها بعد الأنباء التي أثيرت عن توقيع حسين الشحات نجم الفريق - الوافد من العين الإماراتي في صفقة تخطت قيمتها 5 ملايين دولار - مقابل مليون دولار سنويا بدعوى تعويض اللاعب عن المستحقات المالية التي تنازل عنها لدى النادي الإماراتي. وعلمت "التحرير" أن اللاعب وقع ثلاث سنوات يحصل عن الموسم الأول على مليون دولار، وفي الموسم الثاني مليون و200 ألف دولار، بينما يتقاضى في الموسم الثالث مليونا و500 ألف دولار، أى أن اللاعب يتقاضى عن عقده الجديد ثلاثة ملايين و700 ألف دولار ما يوازي 65 مليون جنيه. عقد اللاعب مع الأهلي عندما انتقل من الصفاقسي التونسي كان يحصل من خلاله على 500 ألف دولار في الموسم الأول، وتزيد بواقع 50 ألف دولار كل موسم، أي أن إجمالي ما كان سيتقاضاه في 4 مواسم 2 مليون و300 ألف دولار، بينما حصل من عقده الجديد الذي امتد موسمين فقط مع تعديل الموسم الأخير في العقد الأول ثلاثة ملايين و7 آلاف دولار. هل يطلب أجاي المساواة؟ هل يطلب أجاي المساواة؟ تجديد عقد على معلول بهذه القيمة من المؤكد أنه قد يتسبب في رفع رواتب اللاعبين الذين سيجددون عقودهم، وربما يكون أول لاعب يطلب مقابلا ماليا ضخما هو النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق الذي سيتمسك بالشروط التي وضعها للتجديد، حيث يصر هو الآخر على الوصول إلى مليون دولار على أقل تقدير أسوة بما حصل عليه الشحات أيضا. سر زيادة الرواتب سر زيادة الرواتب إدارة الكرة بالأهلي استوعبت الدرس هذه المرة، خصوصا أن محمود الخطيب يرغب في عدم تكرار الأخطاء التي وقع فيها مع بداية توليه رئاسة النادي، عندما حاول أن يتعامل مع الفريق بالطرق القديمة في الإدارة التي كان يتم التعامل بها قبل سنوات طويلة، ما تسبب في تعرض الفريق لأكثر من صدمة بداية من رحيل بعض اللاعبين بسبب رفضهم تجديد عقودهم بمبالغ مالية متواضعة من وجهة نظرهم، ورفض أكثر من لاعب الانتقال للأهلي وتفضيلهم الانتقال إلى الزمالك وبيراميدز عن ارتداء الفانلة الحمراء، بخلاف خسارة بطولة أفريقيا أمام الترجي التونسي في النسخة الأخيرة، والخروج من دور الـ16 للبطولة العربية على يد الوصل الإماراتي. كيف يسدد الأهلي؟ كيف يسدد الأهلي؟ وإذا كان الأهلي أبرم صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الشتوية كلفت خزانته ما يزيد على 250 مليون جنيه، فإن السؤال الذي يطرح نفسه كيف يستطيع النادي سداد مستحقات لاعبيه بعدما ارتفعت رواتبهم لأكثر من الضعف، خصوصا أن هناك أزمة سيواجهها النادي مع برزينتيشن الشركة الراعية التي تعاني من أزمات مع أندية الدوري الممتاز التي ترعاها.

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