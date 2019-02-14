رامون دياز:السعيد سجل هدفًا رائعًا.. وسيتحسن أداء بيراميدز مع ارتفاع درجات الحرارة

اعرب رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الاول له مع الفريق وأن سيتحسن مستوى الفريق مع إرتفاع درجات الحرار في مصر وتحسن حالة أرضية الملعب، كما وصف هدف عبدالله السعيد بـ"الرائع".

وقال دياز في تصريحاته عبر قناة "ON sports" الفضائية، عقب المباراة: "سعيد بمستوى الفريق في المباراة، وخلال الشوط الأول كنا جيدين لكني طالبت اللاعبين بسرعة أكبر في الأداء ونقل الكرة بطريقة أفضل، وهو ما حدث وتمكنا من التهديف."

وأكمل : "نحن نمتلك فريقًا جيدًا ومع الوقت سيحدث انسجام أكبر، لكن مع إرتفاع درجات الحرارة وتحسن أرضية الملعب سيتحسن أداء الفريق."

وأختتم : "عبدالله السعيد لاعب رائع، والهدف الذي سجله كان مميزًا للغاية وفي رؤية جيدة وذكاء بلعب الكرة من مسافة بعيدة أثناء خروج الحارس من منطقة الجزاء."

وفاز بيراميدز على سموحة بنتيجة 4-0 في الجولة الـ22 من الدوري الممتاز، وواصل مطاردة الزمالك صاحب المركز الأول.