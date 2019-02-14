تركي آل شيخ: الله عليك يا دياز.. لعب يفتح النفس، أيوه كده

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية ومالك نادي بيراميدز، رسالة إلى رامون دياز، المدير الفني الجديد لفريقه، ولاعبي الفريق عقب المباراة النارية التى قام بها نادى بيراميدز اما منافسة فريق سوحة، وتقدم فيها بيراميدز بأربعة أهداف نظيفة واشاد بعبد الله السعيد واحمد الشناوي ونبيل دونجا وانهم يستحقوا الانضمام للمنتخب المصري .
وكتب تركي آل الشيخ، عقب تسجيل الهدف الثاني مباشرة، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «الله عليك يا دياز.. لعب يفتح النفس، أيوه كده».
و نشر بعد المباراة : <الله الله ٤ ومضيعين ١٠ الله ياشباب الله يادياز ... السعيد والشناوي ودونجا يستاهلو يكونو دوليين والله>
يذكر ان الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 45 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر، لكن فريق دياز لعب 3 مباريات أكثر من الأبيض، بينما اتسع الفارق مع الأهلي الثالث إلى 6 نقاط مع خوض الأحمر 4 مباريات أقل.
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