بطولة وادي حضرموت: ريبون يفوز على سيئون بالترجيح والاخير يودّع

حقق فريق ريبون حريضة فوزا ثمينا وغاليا على فريق سيئون بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقت الاصلي من المباراة بهدفين لكل منهما التي جمعتهما عصر اليوم على ارضية ملعب الشهيد جواس بسيئون.

وجاء الفوز ضمن الجولة الثالثة من البطولة التنشيطية لأندية حضرموت الوادي التي نظمها فرع كرة القدم بحضرموت الوادي وبتلك النتيجة غادر سيئون البطولة بعد تلقيه الخسارة الثانية من ريبون والتي كانت في جعبته خسارة من فريق شبام بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين فيما ريبون ايضا في جعبته خسارة واحدة من فريق اتحاد سيئون في الجولة الثانية بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين وبفوزه على سيئون تأهل ريبون الى الجولة الرابعة من البطولة، وفقاً لما افاد الإعلامي جمعان دويل .

بدأ سيئون مهاجما بعد انطلاقة صافرة بداية شوط المباراة الاول ولكن سرعان ما تراجع مستوى الفريق بعد سيطرة لاعبي ريبون على منتصف الملعب وفي الدقيقة 22 ومن هجمة سريعة ومنسقة يسجل ريبون هدف التقدم بقدم لاعبه بدر محمد كشميم وسط ذهول دفاعات سيئون , الشوط الاول ينتهي بتقدم ريبون بهدف .

وفي شوط المباراة الثاني اجرى مدرب سيئون الكابتن خالد مطبق 4 تغيرات في خط الوسط والهجوم وكان له تأثير في تنشيط خط وسطه وفاعلية هجومه من خلال شن العديد من الهجمات التي لم يحالفها الحظ سوى من تصدي حارس ريبون او العارضة.

وفي الدقيقة 71 يسجل سيئون هدف التعادل بقدم مهاجمه محمد صالح الهندي من تسديدة قوية من فوق خط الثمان عشر يارده لكن سرعان ما يعاود ريبون من تسجل الهدف الثاني برأسية جميله لمهاجمة المتألق محمد صالح الكثيري بعد تلقيه كرة من تسديدة ثابته من خطاء مرتكب في اقصى شمال منتصف ملعب سيئون التي تسدد في العمق الدفاعي خلف مدافعي سيئون لتجد الكرة رأس الكثيري وهو في موقع غير مراقب يسكنها شباك سيئون بعد مرور ثلاث دقائق من تسجيل سيئون هدف التعادل في الدقيقة 75.

واستطاع سيئون من تسجيل هدف التعادل الثاني من خلال رمية تماس طويلة من منتصف شمال ملعب ريبون لتجد الكرة رأس لاعب سيئون شكري يحيى صويلح الذي يودعها شباك ريبون في الدقيقة 90 معلنة هدف التعادل لسيئون , مدرب ريبون اجرى تغيرا وحدا فقط في خط الهجوم , فيما مضى الوقت المبدد من المباراة المحتسب من حكم المباراة بسبع دقائق لكن دون جدوى , ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح لتحديد الفائز والخاسر كون ان الفريقين لكل منهما خسارة في البطولة ليبتسم الحظ وبعد تألق حارس ريبون بفوز ريبون بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3 ليتأهل الى الدور الرابع من البطولة بينما غادر سيئون البطولة .

ادار المباراة طاقم تحكيمي في الساحة حسن بن قفلة وساعداه على الخطوط عبداللطيف باجبير وعامر بن قفلة ومحمد عبدهود حكم رابع , راقب المباراة إداريا قرزي مفتاح الزبيري أمين عام فرع قدم الوادي ومقيّما للحكام مراد بن عبيدالله .