شكرا لقرائتكم بيراميدز يكتسح سموحة برباعية ويقبض على وصافة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق بيراميدز فوز كبير برباعية نظيفة على حساب فريق سموحه ضمن مباريات الجولة الـ22 للدورى فى اللقاء الذى أقيم باستاد الدفاع الجوي.

جاءت أهداف بيراميدز فى الدقائق 48 و 57 و 62 و 94 عن طريق محمود منصور مدافع سموحه من هدف عكسي ثم جون سيفوينتي و عمر خربين و عبدالله السعيد.

بهذا الفوز يرفع بيراميدز رصيده للنقطة 45 فى المركز الثاني بعد خوضه 22 مباراة بينما سموحه فى المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

أحرز جون سيفوينتي مهاجم بيراميدز الهدف الثاني لفريقه فى مرمى سموحه ، فى اللقاء المقام باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ22 للدورى.

تقدم نادي بيراميدز بهدف فى الدقيقة 48 من الشوط الثانى فى مرمى سموحه وجاء الهدف بخطأ من محمود منصور مدافع سموحه بعد تمريرة عرضية من كينو تصطدم بمدافع سموحه وتسكن الشباك معلناً عن الهدف الاول فى اللقاء ، ثم يعزز سيفوينتي التقدم فى الدقيقة 56 بعد تمريرة من عمر جابر لبينافينتي.

الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز وسموحة بالتعادل السلبي فى اللقاء المقام باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء هجوميا من قبل الفريقين وإن كان اكثر استحواذا من لاعبي بيراميدز بفضل تحركات عبدالله السعيد و كينو و عمر خربين، ولكن لم تكن هناك خطورة كبيرة على مرمى سموحة والحارس محمد أبو جيل الذى تصدي لتسديدات من خربين والسعيد .

وكانت أخطر هجمة للاعبي بيراميدز فى الدقيقة 41 عن طريق سيفوينتي بعد تمريرة خاطئة من لاعبي سموحة يلعبها عرضية للمنفرد عمر خربين الذى يسددها ضعيفة تخرج بجوار القائم الأيسر لسموحة.

الشوط الثاني :

مع بداية الشوط الثاني تقدم نادي بيراميدز بهدف فى الدقيقة 48 و جاء الهدف بخطأ من محمود منصور مدافع سموحه بعد تمريرة عرضية من كينو تصطدم بمدافع سموحه " own goal" وتسكن الشباك معلناً عن الهدف الاول فى اللقاء بهدف عكسي.

يستمر ضغك بيراميدز ويحرز هدفين فى 6 دقائق حيث سجل جون سيفوينتي مهاجم بيراميدز الهدف الثاني لفريقه فى الدقيقة 56، بعد جملة فنية بدأت من كينو مرورا بعمر جابر الذى يصنع تمريرة جيدة تساهم فى هز شباك المنافس.

ثم يحرز عمر خربين هدف ثالث لبيراميدز فى الدقيقة 62 من ضربة جزاء بعد عرقلته داخل المنطقة.

تعود السيطرة الهجومية لسموحه ولكن مهاجمي الفريق واجهم حظ سيئ فى إحراز أي هدف من الفرص التى أتيحت لهم ، ثم تنقلب السيطرة لبيراميدز ويهدر لاعبيه أكثر من فرصة لزيادة حصيلة الأهداف إلى أن ينجح عبدالله السعيد من إحراز هدف عالمي فى الدقيقة 90+4 من وسط الملعب وينتهى اللقاء برباعية نظيفة لبيراميدز.

وضم تشكيل بيراميدز كلا من :-

حراسة المرمى : أحمد الشاوي

خط الدفاع : رجب بكار - أحمد أيمن منصور - عمرو ميداني - عمر جابر

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - كريستيان بينافينتي

خط الهجوم : كينو - جون سيفونتيس - عمر خربين.

أما البدلاء :-

مهدي سليمان - مهند لاشين - محمد مجدي "قفشة" - محمد فتحي - عبد الله بكري - إيريك ترواوي - حسام غانم.

فيما ضم تشكيل سموحة كلا من :-

محمد أبو جبل - السيد فريد - محمود منصور - محمود سيد - أوميد أوكري - حسام حسن - محمود عزت - عمرو بركات - كريم يحيى - أحمد مصطفى - شيخ أحمدو بامبا.

أما البدلاء :-

محمد فتحي - رجب نبيل - أحمد أبو الفتوح - محمد حمدي زكي - أحمد حمص - ديريك ديسيباسيبي - شريف رضا.