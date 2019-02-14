شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد اليوم الخميس 14 / 2 / 2019 موهبة بنفيكا على رادار الشياطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل مانشستر يونايتد تحضيراته القوية للمباراة الهامة أمام تشيلسى يوم الإثنين المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" فى دور الـ 16 من كأس الإتحاد الإنجليزى.

مانشستر يونايتد يجني أرباحا 206.6 مليون إسترلينى فى الربع الثانى من الموسم



أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه حقق ربحا بقيمة 206.6 مليون جنيه إسترلينى فى الربع الثانى من الموسم، ويتوقع أن يكون الربح السنوى من 615 مليون جنيه إسترلينى إلى 630 مليون جنيه إسترلينى.

وأعلن المدير التنفيذي للنادى إد وودوارد، في بيان اليوم الخميس، أن التكاليف التي دفعها فريقه مقابل إقالة جوزيه مورينيو مدرب الفريق السابق خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغت 19.6 مليون جنيه إسترلينى، دفع بعضها إلى سيلفينو لورو مدرب حراس المرمى، وكشاف الخصوم ريكاردو فورموسينو، والمحلل جيوفانى شيرا، وستيفانو رابيتى مدرب الأحمال ومعاونه كارلوس لالين.



أولد ترافورد

مانشستر يونايتد يسعى لضم موهبة بنفيكا



كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس أن نادى مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع جواو فيليكس لاعب بنفيكا الشاب عقب نهاية الموسم الجارى.

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن اليونايتد يسعى بقوة لضم اللاعب صاحب الـ 19 عاما فقط، ولكن يصطدم برغبة النادى البرتغالى الذى يرغب فى الحصور على 100 مليون استرلينى

وأضافت الصحيفة أن فيليكس سجل 3 أهداف وصنع مثلها فى مباريات فريقه الأخيرة، ليقود بنفيكا للدخول بقوة مع بورتو على صراع الحصول على لقب الدورى البرتغالى.