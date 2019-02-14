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جدة - عمرو شويل شهد ترتيب فرق الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس 14 / 2 / 2019 إقامة ثلاث مباريات هامة ضمن متفسات الجولة الـ22 من الدوري حيث فاز بيراميدز على سموحة وتعادل الجونة مع الداخلية وفاز المصري على المقاصة .



جدول الدوري

بيراميدز يكتسح سموحة برباعية ويقبض على وصافة الدوري

حقق فريق بيراميدز فوز كبير برباعية نظيفة على حساب فريق سموحه ضمن مباريات الجولة الـ22 للدورى فى اللقاء الذى أقيم باستاد الدفاع الجوي.

جاءت أهداف بيراميدز فى الدقائق 48 و 57 و 62 و 94 عن طريق محمود منصور مدافع سموحه من هدف عكسي ثم جون سيفوينتي و عمر خربين و عبدالله السعيد.

بهذا الفوز يرفع بيراميدز رصيده للنقطة 45 فى المركز الثاني بعد خوضه 22 مباراة بينما سموحه فى المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

أحرز جون سيفوينتي مهاجم بيراميدز الهدف الثاني لفريقه فى مرمى سموحه ، فى اللقاء المقام باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ22 للدورى.

تقدم نادي بيراميدز بهدف فى الدقيقة 48 من الشوط الثانى فى مرمى سموحه وجاء الهدف بخطأ من محمود منصور مدافع سموحه بعد تمريرة عرضية من كينو تصطدم بمدافع سموحه وتسكن الشباك معلناً عن الهدف الاول فى اللقاء ، ثم يعزز سيفوينتي التقدم فى الدقيقة 56 بعد تمريرة من عمر جابر لبينافينتي.

الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز وسموحة بالتعادل السلبي فى اللقاء المقام باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء هجوميا من قبل الفريقين وإن كان اكثر استحواذا من لاعبي بيراميدز بفضل تحركات عبدالله السعيد و كينو و عمر خربين، ولكن لم تكن هناك خطورة كبيرة على مرمى سموحة والحارس محمد أبو جيل الذى تصدي لتسديدات من خربين والسعيد .

وكانت أخطر هجمة للاعبي بيراميدز فى الدقيقة 41 عن طريق سيفوينتي بعد تمريرة خاطئة من لاعبي سموحة يلعبها عرضية للمنفرد عمر خربين الذى يسددها ضعيفة تخرج بجوار القائم الأيسر لسموحة.

الشوط الثاني :

مع بداية الشوط الثاني تقدم نادي بيراميدز بهدف فى الدقيقة 48 و جاء الهدف بخطأ من محمود منصور مدافع سموحه بعد تمريرة عرضية من كينو تصطدم بمدافع سموحه " own goal" وتسكن الشباك معلناً عن الهدف الاول فى اللقاء بهدف عكسي.

يستمر ضغك بيراميدز ويحرز هدفين فى 6 دقائق حيث سجل جون سيفوينتي مهاجم بيراميدز الهدف الثاني لفريقه فى الدقيقة 56، بعد جملة فنية بدأت من كينو مرورا بعمر جابر الذى يصنع تمريرة جيدة تساهم فى هز شباك المنافس.

ثم يحرز عمر خربين هدف ثالث لبيراميدز فى الدقيقة 62 من ضربة جزاء بعد عرقلته داخل المنطقة.

تعود السيطرة الهجومية لسموحه ولكن مهاجمي الفريق واجهم حظ سيئ فى إحراز أي هدف من الفرص التى أتيحت لهم ، ثم تنقلب السيطرة لبيراميدز ويهدر لاعبيه أكثر من فرصة لزيادة حصيلة الأهداف إلى أن ينجح عبدالله السعيد من إحراز هدف عالمي فى الدقيقة 90+4 من وسط الملعب وينتهى اللقاء برباعية نظيفة لبيراميدز.

وضم تشكيل بيراميدز كلا من :-

حراسة المرمى : أحمد الشاوي

خط الدفاع : رجب بكار - أحمد أيمن منصور - عمرو ميداني - عمر جابر

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - كريستيان بينافينتي

خط الهجوم : كينو - جون سيفونتيس - عمر خربين.

أما البدلاء :-

مهدي سليمان - مهند لاشين - محمد مجدي "قفشة" - محمد فتحي - عبد الله بكري - إيريك ترواوي - حسام غانم.

فيما ضم تشكيل سموحة كلا من :-

محمد أبو جبل - السيد فريد - محمود منصور - محمود سيد - أوميد أوكري - حسام حسن - محمود عزت - عمرو بركات - كريم يحيى - أحمد مصطفى - شيخ أحمدو بامبا.

أما البدلاء :-

محمد فتحي - رجب نبيل - أحمد أبو الفتوح - محمد حمدي زكي - أحمد حمص - ديريك ديسيباسيبي - شريف رضا.

المصرى يهزم المقاصة بهدفين ويقترب من مربع الكبار

تغلب المصرى بقيادة إيهاب جلال على مصر المقاصة، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الـ22 لمسابقة الدورى الممتاز وسجل الثنائية كلا من محمود وادى والنيجيرى أوستن.

بهذا الفوز ارتقى المصرى للمركز السادس برصيد 29 نقطة من 21 مباراة خاضها فى الدورى الممتاز بينما توقف رصيد المقاصة عند النقطة 31 من 22 مباراة حيث يحتل المركز الخامس بالتساوى مع الإنتاج الحربى صاحب المركز الرابع الذى يتفوق بفارق الأهداف.

الشوط الأول

فى الدقيقة2، سجل محمود وادى هدف تقدم المصرى بعد تلقيه عرضية من الجهة اليمنى من داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة على يسار أحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة، وواصل الفريق البورسعيدى هجماته بحثاً عن تعزيز التقدم ومن بين المحاولات تسديدة من حسين رجب من داخل منطقة الجزاء بعد إبعاد من أحمد عادل في منتصف منطقة الجزاء ولكن كرة حسين رجب علت مرمى أحمد عادل.

الداخلية يتعادل مع الجونة 2 / 2 فى مباراة مثيرة

حسم التعادل الايجابى بهدفين لكل فريق مباراة الجونة والداخلية التى أقيمت على ستاد كلية الشرطة بالعباسية فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام.

تقدم أحمد ياسر ريان لاعب الجونة بهدف فى الدقيقة 20 ثم تعادل أحمد بحبح للداخلية فى الدقيقة 22 ثم أضاف أكرم توفيق الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 45 ثم تعادل حسام باولو للداخلية من ركلة جزاء فى الدقيقة 80 لينتهى اللقاء بالتعادل الايجابى 2-2 .

بذلك يرتفع رصيد الجونة للنقطة 23 ليقفز فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر مثلهم وتلقت شباكه 33 هدف وسجل لاعبيه 24 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما ارتفع رصيد الداخلية عند النقطة 22 فى المركز الرابع عشر بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 10 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 31 هدف .