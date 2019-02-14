شكرا لقرائتكم كوكا يسجل هدف تقدم أولمبياكوس على دينامو كييف فى الدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل المهاجم المصري أحمد حسن كوكا الهدف الأول لفريق أولمبياكوس فى المواجهة أمام دينامو كييف الأوكرانى، فى لقاء الفريقين المقام على ملعب "كاريساكى" فى ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي. واحرز كوكا الهدف فى الدقيقة التاسعة بتسديدة قورة بيسراه من داخل منطقة الجزاء. وتشير النتيجة إلى تقدم أولمبياكوس بهدف بعد مرور 25 دقيقة من انطلاق المباراة.

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