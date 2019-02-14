شكرا لقرائتكم شوط أول سلبى بين سموحة وبيراميدز في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز وسموحة بالتعادل السلبي فى اللقاء المقام باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء هجوميا من قبل الفريقين وإن كان اكثر استحواذا من لاعبي بيراميدز بفضل تحركات عبدالله السعيد و كينو و عمر خربين ، ولكن لم تكن هناك خطورة كبيرة على مرمى سموحه والحارس محمد أبو جيل الذى تصدي لتسديدات من خربية و السعيد .

وكانت أخطر هجمة للاعبي بيراميدز فى الدقيقة 41 عن طريق سيفوينتي بعد تمريرة خاطئة من لاعبي سموحه يلعبها عرضية للمنفرد عمر خربين الذى يسددها ضعيفة تخرج بجوار القائم الأيسر لسموحه.

وضم تشكيل بيراميدز كلا من :-

حراسة المرمى : أحمد الشاوي

خط الدفاع : رجب بكار - أحمد أيمن منصور - عمرو ميداني - عمر جابر

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - كريستيان بينافينتي

خط الهجوم : كينو - جون سيفونتيس - عمر خربين.

أما البدلاء :-

مهدي سليمان - مهند لاشين - محمد مجدي "قفشة" - محمد فتحي - عبد الله بكري - إيريك ترواوي - حسام غانم.

فيما ضم تشكيل سموحة كلا من :-

محمد أبو جبل - السيد فريد - محمود منصور - محمود سيد - أوميد أوكري - حسام حسن - محمود عزت - عمرو بركات - كريم يحيى - أحمد مصطفى - شيخ أحمدو بامبا.

أما البدلاء :-

محمد فتحي - رجب نبيل - أحمد أبو الفتوح - محمد حمدي زكي - أحمد حمص - ديريك ديسيباسيبي - شريف رضا.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 9 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 22 هدف فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 13 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 21 هدف