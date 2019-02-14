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شكرا لقرائتكم أخبار برشلونة اليوم الخميس 14 / 2 / 2019 سيليسين يعود لتدريبات البلوجرانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستعد برشلونة بقوة لخوض مواجهة بلد الوليد بعد غد السبت فى الجولة الـ 24 من الدورى الإسبانى، وذلك بعد أن تعادل الفريق فى آخر مواجهتين بالليجا أمام كلا من فالنسيا وأتلتيك بلباو.
سيليسين يعود لتدريبات برشلونة
عاد اليوم للتدرب بشكل منفرد الحارس الهولندى ياسبر سيليسين بعد شفائه من الإصابة التى لحقت به مؤخرا فى مران البارسا، عقب تألقه اللافت للنظر فى مواجهة إشبيليه فى اياب الدور ربع النهائى من كأس ملك إسبانيا، وتصديه لركلة جزاء فى اللقاء، كانتمن أهم أسباب توفق برشلونة والتأهل للدور قبل النهائى وملاقاة الغريم ريال مدريد.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن سيليسين يستوفى المواعيد النهائية من عملية تعافية وسيعود من جديد للعب بعد اياب نصف نهائى كاس الملك أمام الريال فى نهاية الشهر الجارى.
ياسبر سيليسين
ديمبلي يشارك أساسيا فى لقاء بلد الوليد
ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن الفرنسى عثمان ديمبلي سيبدأ أساسيا ضد بلد الوليد بعد غد السبت فى الليجا، بعد أن شارك لبضع دقائق ضد أتلتيك بلباو فى اللقاء الماضى.
وأشارت الصحيفة أن ديمبلي ليس جاهزا 100% ولكن المدير الفنى ارنستو فالفيردى يريد اعادته لإيقاع المباريات من أجل ان يكون جاهز لـ مباراة أولمبيك ليون يوم الثلاثاء المقبل فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، حيث يعد ديمبلى من الأوراق الهامة للمدرب فالفيردى فى الآونة الأخيرة.
عثمان ديمبلى
بارتوميو ينفى رحيل كوتينيو عن برشلونة فى الصيف
نفى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة أن يكون البرازيلى فيليب كوتينيو خارج النادى الكتالونى فى الموسم المقبل.
وقال بارتوميو أن كوتينيو يعيش وقت عصيب لكن متأكد سيعود خلال الأسابيع المقبلة، وأن اللاعب كان رائعا امام اشبيلية، وهو رهان جدى، استثمار ضخم ويثق به كثيرا.
وكان كوتينيو قد انتقل للبارسا فى يناير من العام الماضى قادما من ليفربول الإنجليزى، ولكنه لم يظهر بالمستوى المأمول فى الموسم الجارى.
كوتينيو
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