أبو جريشة يتابع مران الاسماعيلي ويجتمع مع سيدومير

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جدة - عمرو شويل عقد البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى اجتماعا مع على أبوجريشة المستشار الرياضى للنادى ،وذلك على هامش المران الرئيسى. وتابع فاكهة الكرة المصرية مران الفريق اليوم فى إطار الاستعداد لملاقاة فريق النجوم السبت المقبل بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الــ22 ببطولة الدورى المحلى. ويتطلع الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات من أجل التقدم بجدول الترتيب تدريجيا بالمسابقة المحلية.

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