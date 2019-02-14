شكرا لقرائتكم استدعاء زوجة خالد بوطيب للقاهرة بعد هدفه الأول في الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الدولى المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، باستقدام أسرته إلى القاهرة، وذلك بعد حالة الاستقرار التى عاشها مع القلعة البيضاء منذ ضمه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية فى شهر يناير ويسكن خالد بوطيب فى منطقة الشيخ زايد حيث فضل تلك المنطقة لتواجد بها الثنائى الدولى التونسى حمدى النقاز وفرجانى ساسى زملائه بالزمالك.

أرقام خالد بوطيب مع الزمالك

شارك خالد بوطيب مع الزمالك فى 5 مباريات منذ انضمامه لصفوف الفريق فى يناير الماضى بواقع 3 مباريات ببطولة الدورى الممتاز ومباراتين فى كأس الكونفدرالية، بمعدل 300 دقيقة، أحرز خلالهم هدفًا.

بداية بوطيب أمام بيراميدز

جاءت البداية فى مباراة بيراميدز بالدورى والتى شارك فيها لمدة دقيقة واحدة، ثم شارك لمدة 29 دقيقة أمام مصر للمقاصة، وجاءت مشاركته الأساسية الأولى أمام جورماهيا الكينى بالجولة الأولى بدور المجموعات بالكونفدرالية، وشارك لمدة 90 دقيقة، قبل أن يبدأ أساسيًا فى مباراة النجوم بالدورى الممتاز، وأخيرًا مشاركته أمام نصر حسين داى بالجولة الثانية بدور المجموعات.

ونال خالد بوطيب ثقة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك حيث أصبح المهاجم الأساسى للفريق الأبيض وذلك على حساب عمر السعيد بعدما انضم الدولى المغربى لتعزيز الخط الأمامى بعد إعارة الكونغولى كاسونجو للوحدة السعودى حتى نهاية الموسم من الزمالك.