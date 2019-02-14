شكرا لقرائتكم كوكا يقود أولمبياكوس فى مواجهة دينامو كييف بالدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقود المهاجم المصرى أحمد حسن كوكا هجوم فريقه أولمبياكوس اليونانى فى لقاء ضيفه دينامو كييف الأوكرانى، الذى ينطلق فى الثامنة إلا خمس دقائق من مساء اليوم الخميس، فى ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبى.

وتأهل أولمبياكوس إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثانى فى المجموعة السادسة، بينما تصدر دينامو كييف المجموعة الحادية عشر.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب سوف يجمع الفريقين الخميس المقبل على الملعب "الاولمبى" فى مدينة كييف الأوكرانية.

وجاء تشكيل أولمبياكوس على النحو التالى:

حراسة المرمى: سا

الدفاع: مرياح ، سيسيه ، فوكوفيتش ، تسيميكاس

الوسط: كامارا ، جويلريمى ، دياز

الهجوم: بودينسى ، فورتونيز ، كوكا