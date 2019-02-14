شكرا لقرائتكم المصرى يهزم المقاصة بهدفين ويقترب من مربع الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب المصرى بقيادة إيهاب جلال على مصر المقاصة، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الـ22 لمسابقة الدورى الممتاز وسجل الثنائية كلا من محمود وادى والنيجيرى أوستن.

بهذا الفوز ارتقى المصرى للمركز السادس برصيد 29 نقطة من 21 مباراة خاضها فى الدورى الممتاز بينما توقف رصيد المقاصة عند النقطة 31 من 22 مباراة حيث يحتل المركز الخامس بالتساوى مع الإنتاج الحربى صاحب المركز الرابع الذى يتفوق بفارق الأهداف.

الشوط الأول

فى الدقيقة2، سجل محمود وادى هدف تقدم المصرى بعد تلقيه عرضية من الجهة اليمنى من داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة على يسار أحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة، وواصل الفريق البورسعيدى هجماته بحثاً عن تعزيز التقدم ومن بين المحاولات تسديدة من حسين رجب من داخل منطقة الجزاء بعد إبعاد من أحمد عادل في منتصف منطقة الجزاء ولكن كرة حسين رجب علت مرمى أحمد عادل.

فى الدقيقة21، جاءت أول فرصة حقيقية لمصر المقاصة عن طريق إنفراد من جون أنطوى مهاجم الفريق الفيومى ولكنه تأخر فى التسديد فصوب كرة أبعدها أحمد مسعود بالقدم لتعود إلى باولن فوافي الذى قام بالتصويب أعلى مرمى المصرى وسط لعب تعاونى بعد ذلك من الفريقين وفى الدقيقة 33 سقط ميدو جابر داخل منطقة جزاء المصرى مطالبا باحتساب ركلة جزاء ولكن حكم اللقاء أشهر له إنذار أصفر بداعى التمثيل وواصل المقاصة محاولاته بحثا عن إدراك التعادل وكان أخطر الفرص للفريق الفيومى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن طريق رأسية من جون أنطوى ولكن تصدى لها أحمد مسعود حارس المصرى ليحافظ على تقدمه فريقه.

الشوط الثانى

تبادل الفريقان المحاولات الهجومية فى الشوط الثانى حيث سعى الفريق الفيومى لإدراك التعادل وبحث نظيره البورسعيدى عن خطف هدف تعزيز الفوز لينجح النيجيرى أوستن فى أول ظهور مع المصرى فى خطف الهدف الثانى لفريقه من تسديدة صاروخية فى الدقيقة 92.