بيراميدز يقسو على سموحة برباعية نظيفة في الدوري المصري

اسماء السيد - قسا بيراميدز على ضيفه سموحة وأكرم وفادته برباعية نظيفة الخميس على ملعب الدفاع الجوي ضمن مباريات المرحلة الثالثة والعشرين لكرة القدم.

سجل لبيراميدز محمود منصور مدافع سموحة بالخطأ في مرماه (48) وجون سيفوينتي (57) وعمر خربين (62 من ركلة جزاء) وعبدالله السعيد (90+3).

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده الى 45 نقطة في المركز الثاني، في حين توقف رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز التاسع.

واقترب المصري من المربع الذهبي بفوزه المستحق على ضيفه مصر المقاصة 2-صفر.

سجل هدفي المصري محمود وادي (2) والبديل أوستن أموتو الهدف الثاني (90+2).

ورفع المصري رصيده إلى النقطة 29 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 31 نقطة في المركز الخامس.

وتعادل الداخلية مع ضيفه الجونة 2-2. سجل هدفي الجونة أحمد ياسر ريان (20) وأكرم توفيق (45)، وللداخلية أحمد بحبح (22) وحسام باولو (80 من ركلة جزاء).

بهذه النتيجة رفع الداخلية رصيده الى 22 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما استقر الجونة في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.