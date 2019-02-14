تركي آل الشيخ: ثلاثي بيراميدز يستحق الانضمام للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أبدى تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه برباعية نظيفة أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري.
ودوّن تركي آل الشيخ، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عقب المباراة قائلاً:"الله الله ٤ ومضيعين ١٠ الله ياشباب الله يادياز ... السعيد والشناوي ودونجا يستاهلو يكونو دوليين والله".
وتقدم بيراميدز في الدقيقة 48 بهدف عكسي سجله لاعب سموحة محمود منصور ثم سيفوينتس في الدقيقة 57 قبل أن يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 62 سجل منها اللاعب السوري المحترف بصفوفهم عمر خربين واختتم عبد الله السعيد الرباعية في الدقيقة 94.
وتُعد هذه هي المباراة الأولى لبيراميدز تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامو دياز؛ حيث حقق أكبر فوز في تاريخه برباعية نظيفة.
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