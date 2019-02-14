بالفيديو والصور.. دياز يقود بيراميدز لأكبر فوز بتاريخه في مباراته الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة على حساب نظيره سموحه في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري.

وتقدم بيراميدز في الدقيقة 48 بهدف عكسي سجله لاعب سموحة محمود منصور ثم سيفوينتس في الدقيقة 57 قبل أن يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 62 سجل منها اللاعب السوري المحترف بصفوفهم عمر خربين واختتم عبد الله السعيد الرباعية في الدقيقة 94.

وتُعد هذه هي المباراة الأولى لبيراميدز تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامو دياز؛ حيث حقق أكبر فوز في تاريخه برباعية نظيفة.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 45 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 25 في المركز التاسع.