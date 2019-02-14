خسارة أرسنال من باتي.. وفوز إشبيلية وإنتر في “الأوروبي”

اقتربت فرق إشبيلية الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي من الصعود لدور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد الانتصارات التي حققوها خارج قواعدهم في ذهاب دور الـ32 للمسابقة، فيما تأجل حسم التأهل للدور التالي لفريق أرسنال الانجليزي بعدما خسر من باتي برويسوف.

ورغم المشاكل التي يعاني منها إنتر في الفترة الأخيرة، لاسيما بعد تجريد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من شارة القيادة ومنحها لحارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش، إلا أن فريق المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي حقق فوزا ثمينا 1 – صفر على مضيفه رابيد فيينا النمساوي. ويدين الفريق الإيطالي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه لاوتارو مارتينيز، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

واقتنص إشبيلية فوزا ثمينا 1 – صفر على مضيفه لاتسيو الإيطالي في الملعب الأولمبي بالعاصمة روما. وأحرز وسام بن يدر هدف الفريق الأندلسي الوحيد في الدقيقة 22، فيما عجز فريق العاصمة الإيطالية عن تحقيق التعادل خلال الوقت المتبقي للقاء. وبات إنتر وإشبيلية بالحاجة للتعادل بأي نتيجة في مواجهتي الإياب اللتين ستقامان بملعبيهما يوم الخميس القادم للعبور إلى دور الستة عشر.

ووضع بنفيكا قدما في الدور التالي بفوزه الثمين 2 – 1 على مضيفه غلطة سراي التركي. وبادر إداوردو سالفيو بالتسجيل لمصلحة الفريق البرتغالي في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، لكن مبايي دياني أحرز هدف التعادل لجالطة سراي في الدقيقة 54. ولم يهنأ أصحاب الأرض بالتعادل كثيرا، بعدما أعاد هاريس سيفيروفيتش التقدم للفريق البرتغالي بتسجيله الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 64.

وسقط أرسنال في فخ الخسارة صفر 1 أمام مضيفه باتي بوريسوف من بيلاروسيا. وأحرز ستانيسلاف دراهون هدف بوريسوف الوحيد في الدقيقة 45، قبل أن تتضاعف معاناة الفريق اللندني، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد نجمه الفرنسي أليسكندر لاكازيت في الدقيقة 85.

وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء كراسنودار الروسي مع ضيفه بايرليفركوزن الألماني، فيما تعادل أولمبياكوس اليوناني 2 – 2 مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني، ليصبح موقفه معقدا قبل لقاء العودة الذي سيقام بالعاصمة الأوكرانية الأسبوع القادم. وافتتح المهاجم المصري الدولي أحمد حسن كوكا التسجيل للفريق اليوناني في الدقيقة التاسعة، لكن فيتالي بيوالسكي أدرك التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 28.

وعاد أولمبياكوس للمقدمة من جديد، عقب تسجيل جيل دياز الهدف الثاني في الدقيقة 40، غير أن بنجامين فييريتش منح التعادل لدينامو كييف في الدقيقة 89. وتعادل رين الفرنسي مع ضيفه ريال بيتيس الإسباني، وسلافيا براغ التشيكي مع ضيفه جينك البلجيكي بدون أهداف.