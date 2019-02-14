شاهد.. آرسنال يسقط أمام باتي بوريسوف بهدف في الدوري الأوروبي

آرسنال وباتي بوريسوف

كتب - محمد صبحي

سقط فريق آرسنال في فخ الهزيمة بهدف دون رد أمام باتي بوريسوف في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الخميس على ملعب بوريسوف أرينا في ذهاب دور الـ 32

من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

سجل ستانيسلاف دراغون هدف باتي بوريسوف الوحيد في الدقيقة 45 من عمر الشوط الاول والمباراة وحاول

فريق المدفعجية الإنجليزي إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة فشلت جميعها في الوصول لمرمى أصحاب الأرض.

ومن المقرر أن يستقبل آرسنال الفريق الروسي يوم 21 من شهر فبراير الجاري على ملعب إستاد الإمارات في إنجلترا بمباراة العودة.