شاهد.. آرسنال يسقط أمام باتي بوريسوف بهدف في الدوري الأوروبي

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سقط فريق آرسنال في فخ الهزيمة بهدف دون رد أمام باتي بوريسوف في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الخميس على ملعب بوريسوف أرينا في ذهاب دور الـ 32من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
سجل ستانيسلاف دراغون هدف باتي بوريسوف الوحيد في الدقيقة 45 من عمر الشوط الاول والمباراة وحاول
ومن المقرر أن يستقبل آرسنال الفريق الروسي يوم 21 من شهر فبراير الجاري على ملعب إستاد الإمارات في إنجلترا بمباراة العودة.
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