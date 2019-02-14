بث مباشر مشاهد مباراة نابولي الأن أمام زيوريخ في الدوري الأوروبي

فريق نابولي القاهرة - بوابة الوفد تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة نابولي الأن في الدوري الأوروبي أمام زيوريخ والمقامة ملعب ملعب ليتزيجروند في إطار مواجهات ذهب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم. إطار مواجهات ذهب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم. مباراة نابولي الأن في الدوري الأوروبي ضد زيوريخ منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD 4 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات كما يمكنكم مشاهدة المواجهة من خلال الشاشة التالية:

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