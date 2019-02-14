شاهد.. بيراميدز يقسو على سموحة برباعية في مباراة مثيرة بالدوري

كتب - محمد صبحي

حقق فريق بيراميدز فوزًا مثيرًا على سموحة برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 22 من بطولة الدوري.

تقدم فريق بيراميدز بالهدف الأول عن طريق الخطأ من مدافع سموحة

محمود منصور في الدقيقة 48 ثم جاء الهدف الثاني بأقدام اللاعب سيفوينتي في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 62 جاء الهدف الثالث لفريق بيراميدز عن طريق اللاعب السوري

الدولي عمر خربين من ضربة جزاء قبل أن يوقع عبدالله السعيد على الهدف الرابع في الثواني الأخيرة من المباراة.

بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني بالدوري خلف الزمالك المتصدر بـ 48 نقطة بينما توقف رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز التاسع.

الهدف الربع بأقدام عبدالله السعيد