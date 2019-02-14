شاهد هدف أحمد حسن كوكا في دينامو كييف

أحمد حسن كوكا كتبت: سارة جاب الله نجح المصري أحمد حسن كوكا لاعب أوليمبياكوس اليوناني في أحراز الهدف الأول لفريقة أمام دينامو كييف الأوكراني الأول لفريقة أمام دينامو كييف الأوكرانيضمن منافسات الدور الـ32 من الدوري الأوروبي. وسجل كوكا الهدف في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

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