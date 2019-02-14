فى عيد ميلاده الـ 32 .. تعرف على إدينسون كافاني صاحب القدم الذهبية

إدينسون كافاني، لاعب كرة قدم أورغوياني محترف يلعب لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بمركز رأس حربة، ومن المعروف أنه يلعب أيضًا كجناح، ولد وترعرع في مدينة سالتو في الأوروغواي، وحصل على أول إنجازٍ مهني كبير حين فاز ببطولة أمريكا الجنوبية للشباب لعام 2007 في سن العشرين، الأمر الذي جعله في طليعة المواهب الناشئة في كرة القدم في الأوروغواي.

في عام 2010 كانت النقلة النوعية حيث وقع عقدًا لمدة خمس سنوات مع النادي الإيطالي “نابولي”، وفي موسم 2011-2012، ساعد فريقه في الفوز بكأس إيطاليا، وكان هدافه أيضًا لعب إدينسون بشكلٍ رائعٍ للنادي الإيطالي وسجل أكثر من 100 هدف في مواسمه الثلاثة الأولى معه، وفي عام 2013 انتقل للنادي الفرنسي باريس سان جيرمان، وكانت هذه أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم الفرنسية، فاز إدينسون بعدد كبيرٍ من البطولات مع فريقه، كما ساعد الفريق الوطني الأوروغوياني في الفوز ببطولة كأس أمريكا اللاتينية (كوبا أميريكا) لعام 2011.

بداياته

ولِدَ إدينسون كافاني في 14فبراير 1987 في سالتو، الأوروغواي، للويس كافاني وبيرتا غوميز كان أصغر إخوته الثلاثة، وكانت عائلته تكافح لكسب قوتها يومها،كان لعائلته حب متأصل لكرة القدم، حيث أن والد إدينسون لاعب كرة قدم سابق علّمه وقدم له بعض النصائح الأساسية، أدى ذلك لاهتمام إدينسون بكرة القدم، حيث أصبح "لاعب شوارع" كفؤ قبل أن يبلغ العاشرة من عمره.

كما أن كلا من إخوته الأكبر سنا لعبوا كرة القدم أيضًا أحب إدينسون كرة القدم ولعب لساعات طويلة، حيث لم يكن هناك أي ضغط من والديه لمتابعة أي شيء آخر، وببلوغه التاسعة من عمره، أصبح يلعب مع الأولاد الأكبر سنا لم يتوقف عن اللعب ونشأ كلاعب قوي وموهوب.

في فترة مراهقته بدأ يحاول الدخول إلى أكاديمية كرة القدم للشباب في المدينة، نجح وأثبت قدرته في الأشهر القليلة الأولى في أكاديمية الشباب، كان والده قد لعب كرة القدم فى شبابه، وكذلك أخوه الأكبر، وبتوجية من كليهما تجاوز إديسون العديد من العقبات للوصول إلى نادى دانوبيو فى عام 2006.

أفضل 10 أهداف لإديسون كافاني

إنجازاته:

لعب بداية لنادي دانوبيو الأوروغوياني، وتم اختياره للفريق الوطني للشباب دون سن العشرين للعب في بطولة أمريكا الجنوبية للشباب عام 2007، أنهى كافاني البطولة بلقب الهداف بسبعة أهداف في تسع مباريات له، ووصل مع المنتخب إلى نصف النهائي وتأهل إلى كأس العالم تحت سن العشرين، وقد لاحظ الجميع أداء كافاني، فقد اصطفت العديد من الأندية الكبيرة في أمريكا الجنوبية وأوروبا، مثل ميلان و جوفنتوس، للحصول عليه.

نجح نادي كرة القدم الإيطالي "باليرمو" في ضمه إلى الفريق وفي موسم 2008-2009، سجل إدينسون 14 هدفًا للنادي، وكسب لقب "الماتادور"، في موسم 2009-2010 قدم موسما ممتازًا في الدوري الإيطالي مع باليرمو، وتأهل الفريق لدوري أبطال أوروباUEFA وفي عام 2010، جدد كافاني عقده مع باليرمو وكان العقد ساريًا حتى عام 2014، ولكن انتقل إلى نابولي في يوليو 2010 وفي الدوري الإيطالي، لعب كافاني لصالح نابولي، وسجل في أول أربع مباريات، وكان هداف البطولة مع صامويل إيتو وفي دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفين في شهر يناير، وبحلول نهاية الموسم كان قد أصبح هدافا للفريق، حيث سجل 25 هدفا، في مايو 2011، وقع عقدًا أخر مع نابولي يمتد حتى عام 2016، استمر مع نابولي وفي بداية موسم 2011-2012 سجل ثلاثة أهداف ضد ميلان وأنهى الموسم برصيد 23 هدفا في الدوري، ليحقق المركز الثالث في قائمة أفضل هدافي الدوري وفي عام 2012، سجل من ركلة جزاء في نهائي كأس إيطاليا ضد جوفنتوس لِيحقق الفوز لفريقه.

في موسم 2012-2013، سجّل أربعة أهداف ضد روما حامل اللقب في الدوري الأوروبي، لكن فريقه خرج من البطولة، وعلى الرغم من ذلك، كان إدينسون هداف الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفًا، بحلول نهاية موسم 2012-2013، بدأت الشائعات تسري بأن إدينسون سيتخلى عن نابولي، فقد كان

هناك سباق بين العديد من الفرق الأوروبية للحصول عليه، على الرغم من الشائعات.

ذكر إدينسون أنه نما كلاعب ورجل مع نابولي وأن نابولي سيبقى أفضل مكانٍ له، ولكن فى يوليو 2013، جرت مفاوضات بين نابولي وباريس سان جيرمان لنقل إدينسون إليه لمدة خمس سنوات، كان هذا الانتقال، الذي بلغت قيمته 64 مليون يورو، سادس أكبر صفقة في تاريخ اللعبة وأغلى صفقة حققها النادي الفرنسي على الإطلاق.

في نهائيات كأس الدوري عام 2014 ضد ليون، سجل إدينسون هدفين ضمن بهما فوز فريقه، وبلغت حصيلته 25 هدفًا في 43 مباراة مع باريس سان جيرمان في أول موسمٍ له مع النادي، في عام 2015 لعب بشكل رائع لضمان الفوز بكأس الدوري وكان أداؤهُ ممتازًا وساعد فريقه على الفوز في الدوري الفرنسي ، وكأس الدوري أيضًا مما جعل باريس سان جيرمان يفوز بالبطولات الثلاث للسنة الثانية على التوالي، في موسم 2016-2017 سجل 14 هدفًا في 14 مباراة في الدوري الفرنسي، وفي دوري أبطال أوروبا سجل 8 أهداف في 8 مباريات في أبريل 2017، ساعد فريقه في الفوز بكأس فرنسا، وبحصيلة 35 هدفًا تم اختياره كأفضل لاعب في الدوري الفرنسي.

شهد موسم 2017 - 2018، انضمام المهاجم البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي إلى ناديه، فقام كافاني ونيمار ومبابي على الفور بتشكيل ثلاثي هجومي رائع، حيث سجل كافاني في المباريات الثلاث الافتتاحية لفريق باريس سان جيرمان في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا UEFA في موسم 2017-2018، أصبح كافاني أفضل هداف لفريق باريس سان جيرمان في 27 يناير 2018 بهدف الفوز 4-1 على ضيفه مونبلييه، وتجاوز سجل إبراهيموفيتش مع هدفه 157 في 229 مباراة، وفي 8 مايو 2018، سجل هدفي فريق باريس سان جيرمان ليفوز الفريق بنتيجة 2-0 أمام ليزيغبييه ليحرز كأس فرنسا.

دولياً ظهر إدينسون لأول مرة مع منتخب الأوروغواي الوطني في عام 2008، وفي أكتوبر 2010 سجل أول ثلاثية دولية له في مباراة ودية ضد إندونيسيا، وحصل على لقب بطولة كوبا أميريكا عام 2011، مما جعل الأوروغواي تفوز باللقب الخامس عشر،وقد ساعد منتخب بلاده في الوصول إلى نصف نهائي كأس القارات 2013، حيث سجل 10 أهداف، وكان هداف تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية 2018.

حقائق عن إدينسون كافاني:

إدينسون يمارس بالصيد في وقت فراغه.

من عشاق الكتابة، حيث قام بِتأليف كتاب يسمى "حياة كرةِ القدم إيمان".

طُرد أثناء احتفاله بهدف في إحدى المباريات لتصرفات مهينة على حد قول الحكم.

كان لاعب ارتكاز قبل أن يصبح مهاجمًا.

يوجد شبه كبير بينه وبين شخصية طرزان الكرتونية.